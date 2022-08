Covid:Calabria, torna a salire positività, 27,24%, 4 decessi

(ANSA) - CATANZARO, 17 AGO - Torna a salire il tasso di positività al Covid in Calabria dopo giorni di calo. Oggi si attesta al 27,24% contro il 23,96% di ieri. I nuovi contagi sono 2.116 con 7.768 tamponi fatti. Quattro le vittime che portano il totale da inizio pandemia a 2.901. In calo - nel saldo tra ingressi ed uscite - i ricoverati: -7 in area medica (206) e -2 in terapia intensiva (12). I casi attivi sono 68.720 (+468), gli isolati a domicilio 68.502 (447) ed i nuovi guariti 1.644. I dati sono comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria. Ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti è di 3.596.527 con 519.183 positivi. (ANSA).