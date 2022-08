Si smarriscono 2 escursionisti, soccorsi da vigili del fuoco

(ANSA) - DRAPIA, 06 AGO - I vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia sono intervenuti per prestare soccorso a due escursionisti che si erano dispersi in una zona compresa tra Drapia e la frazione "Gasponi". È accaduto nella serata di ieri.

Gli escursionisti, in preda al panico anche a causa del sopraggiungere del buio e per le precarie condizioni di uno dei due per un infortunio ad una caviglia a causa di una caduta, dopo l'individuazione della loro posizione, grazie alle coordinate Gps, sono stati tranquillizzati e poco dopo raggiunti da una squadra operativa del distaccamento di Ricadi dei vigili del fuoco in una gola a monte della strada provinciale 18.

I due sono stati ricondotti, attraverso un canalone ed il greto di un torrente, sulla sede stradale. Le loro condizioni sono buone. (ANSA).