Covid:Calabria, guariti quasi il doppio dei nuovi contagiati

(ANSA) - CATANZARO, 06 AGO - Nelle ultime 24 ore in Calabria ci sono stati 2.271 guariti dal Covid, quasi il doppio rispetto ai nuovi contagiati, che risultano essere 1.357, in calo rispetto a ieri, quando erano stati 1.624.

Dati confortanti anche per quel che riguarda i decessi, uno soltanto rispetto ai 5 di ieri, (totale 2.848) ed i ricoveri nelle rianimazioni, stabili a quota 12. In aumento di 3 unità, invece, le persone ricoverate nei reparti ordinari (cifra complessiva 281). Così come registra un rialzo il tasso di positività, dal 25,75 al 29,42%, con 4.613 tamponi effettuati (totale 3.542.022). I guariti sono 430.947 (+2.271), gli attualmente positivi 72.616 (-915) e le persone in isolamento 72.323 (-918).

I dati sono riportati nel Bollettino quotidiano redatto dalla Regione sulla base delle comunicazioni fornite dai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali.

Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: - Catanzaro: casi attivi 4.543 (63 in reparto, 8 in terapia intensiva, 4.472 in isolamento domiciliare); casi chiusi 79.907 (79.547 guariti, 360 deceduti). - Cosenza: casi attivi 50.498 (111 in reparto, 3 in terapia intensiva, 50.384 in isolamento domiciliare); casi chiusi 92.586 (91.365 guariti, 1.221 deceduti). - Crotone: casi attivi 2.835 (23 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.812 in isolamento domiciliare); casi chiusi 47.416 (47.164 guariti, 252 deceduti). - Reggio Calabria: casi attivi 10.421 (62 in reparto, 0 in terapia intensiva, 10.359 in isolamento domiciliare); casi chiusi 168.604 (167.780 guariti, 824 deceduti). - Vibo Valentia: casi attivi 1.939 (19 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1.920 in isolamento domiciliare); casi chiusi 42.508 (42.331 guariti, 177 deceduti).