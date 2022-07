Migranti: sbarco 27 luglio in Calabria, fermati 4 scafisti

(ANSA) - CROTONE, 29 LUG - Quattro presunti scafisti, 3 di nazionalità turca ed un siriano, sono stati sottoposti a fermo a conclusione delle indagini svolte dalla Squadra mobile di Crotone in relazione allo sbarco del 27 luglio. Nell'occasione 89 migranti di diverse nazionalità sono giunti in Italia a bordo di una imbarcazione a vela e condotti nel porto di Le Castella da personale della Capitaneria di Porto.

Sin dal primo momento l'attenzione degli investigatori si è concentrata sugli unici 3 soggetti di nazionalità turca, ai quali sono stati controllati gli apparati cellulari per estrapolare dati utili a suffragare l'ipotesi investigativa iniziale, dettata anche dalle esperienze degli operatori circa le modalità di operare dei soggetti dediti al trasbordo dei migranti. Decisive, poi, sono state le testimonianze raccolte dagli altri stranieri che hanno consentito in individuare un quarto scafista di nazionalità siriana.

Al termine delle indagini, gli indagati sono stati posti in stato di fermo di polizia giudiziaria per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e portati, su disposizione della Procura della Repubblica di Crotone, nella Casa circondariale.

(ANSA).