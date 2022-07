Film:'U figghiu' di Tavano miglior corto a Pop corn festival

(ANSA) - CATANZARO, 25 LUG - "U figghiu", il cortometraggio scritto e diretto da Saverio Tavano, prodotto da Nastro di Möbius e Lighthouse Films, con il sostegno della Calabria Film Commission e la produzione esecutiva del Teatro del Carro, è il "Miglior cortometraggio" tra le opere prime al "Pop Corn - Festival del Corto" di Porto Santo Stefano Monte Argentario, dove quest'anno tra i giurati era presente anche Federico Moccia.

Il corto è stato totalmente prodotto e girato nel borgo di Badolato e ha per protagonisti gli attori Anna Maria De Luca, Fabrizio Ferracane e Francesco Gallelli; le musiche sono di Enzo e Lorenzo Mancuso e Davide Parola, la fotografia di Fabio Vita.

Realizzato a seguito del successo riscontrato dall'omonimo spettacolo teatrale sempre prodotto dal Teatro del Carro, "U figghiu" racconta di Saro, ragazzo schizofrenico che crede di essere una reincarnazione divina, del suo rapporto col padre e la madre e del suo furto della corona di spine dalla statua del Cristo nel giorno di Pasqua.

Distribuito da Tiny distribution, era stato presentato ufficialmente in prima nazionale all'ultima edizione del concorso Corto dorico diretto da Daniele Ciprì, dove, tra i 7 in gara, si è aggiudicato il Premio Cgs Acec - Sentieri di Cinema, "Per aver raccontato, ricorrendo ad un linguaggio fortemente carico di simboli ed allegorie, ancorché desueto e non sempre immediato, una piccola storia che, a partire dal tema del rifiuto della marginalità e della diversità, corteggia anche elementi di fede, religione e materialismo. L'autore - si legge ancora nella motivazione - costruisce un prodotto compiuto nel suo simbolismo del quale si sottolineano positivamente l'utilizzo significativo dei tanti elementi sonori e visivi (compresi i sottotitoli); così come la coerenza fra atmosfera generale, fotografia livida e recitazione degli attori, quasi tutta giocata su primi e primissimi piani".

A maggio il corto di Tavano ha vinto anche il Premio Cultura cinematografica come miglior regia consegnato all'autore da Mimmo Calopresti, tra i giurati della manifestazione durante la quale U Figghiu ha anche vinto il premio degli studenti di Polistena come Miglior cortometraggio, consegnato all'interprete principale Francesco Gallelli. (ANSA).