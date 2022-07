Covid:Calabria, 2.740 contagi e 8 vittime, positività 24,74%

(ANSA) - CATANZARO, 22 LUG - Sono 2.740 (ieri 3.020) i nuovi contagi da Covid in Calabria con circa 3.000 tamponi in meno fatti edf un tasso di positività che risale al 28,78% contro il 24,74%. Otto i decessi (ieri 4) con 2.766 vittime da inizio pandemia. Negli ospedali, nel saldo tra ingressi ed uscite, si registrano +4 ricoveri in area medica (319) e -3 in terapia intensiva (15). I casi attivi sono 73.432 (+528), gli isolati a domicilio 73.098 (+527) ed i nuovi guariti 2.204. I dati sono comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria. Ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti è di 3.431.984 con 477.216 positivi.

In merito ai decessi, l'Asp di Cosenza ha comunicato che dei 5 decessi registrati in provincia, due sono avvenuti in reparto, uno al Pronto soccorso e 2 a domicilio. Di questi ultimi, il primo è avvenuto il 10 luglio scorso e la positività è stata accertata con tampone antigenico post mortem, ed il secondo il 17 luglio.