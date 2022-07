Anziano cade e resta bloccato a terra,salvato da carabinieri

(ANSA) - BADOLATO, 20 LUG - I carabinieri della Stazione di Badolato hanno soccorso e salvato un anziano che era caduto in un vigneto e non riusciva a rialzarsi. A dare l'allarme, nella tarda serata di ieri, è stato un giovane che non ha visto rincasare il proprio vicino di casa, un 90enne, e preoccupato, conoscendo le abitudini di vita dell'anziano, ha contattato i militari.

Immediatamente sono state avviate le ricerche dell'uomo e a conclusione di accertamenti, dopo circa un'ora l'anziano è stato rintracciato dai carabinieri in un vigneto di sua proprietà.

Secondo la ricostruzione, l'uomo è scivolato per cause fortuite nelle prime ore del pomeriggio di ieri, cadendo rovinosamente a terra e, non riuscendo a rialzarsi per il forte dolore agli arti inferiori, era rimasto solo ed esposto al caldo rovente pomeridiano. I carabinieri, trovato l'uomo, provato ma cosciente, hanno richiesto l'intervento di personale 118 e, così, l'anziano è stato trasportato nell'Ospedale di Soverato per le cure del caso e poi dimesso. (ANSA).