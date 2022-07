Nel Pollino i Carabinieri salvano un cervo caduto in un torrente

(ANSA) - POTENZA, 14 LUG - Un cucciolo femmina di cervo, di circa due mesi, caduto nel torrente Frida, in località "Bosco Magnano" nel Comune di San Severino Lucano (Potenza), è stato salvato dai Carabinieri, che erano stati avvertiti da un gruppo di turisti che stavano rientrando da un'escursione.

Il cerbiatto - è scritto in una nota del Raggruppamento Carabinieri parchi del Parco nazionale del Pollino - è stato trovato "in forte stato di ipotermia, immobile al bordo del torrente con gli arti inferiori del corpo immersi in acqua".

Per recuperare l'animale sono intervenuti i veterinari dell'Asp di Potenza e dell'Ente Parco del Pollino che, "hanno provveduto immediatamente alle cure necessarie". Il cucciolo di cervo, dopo essere stato sedato, è stato poi trasportato presso il Centro recupero animali selvatici (Cras) di Policoro (Matera) per le cure antibiotiche e chirurgiche. Quando sarà guarito - conclude la nota - "si valuterà una reimmissione in libertà" dell'animale. (ANSA).