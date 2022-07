Droga:scoperta e sequestrata piantagione a Tropea,arresto

(ANSA) - TROPEA, 06 LUG - Marijuana per oltre un chilo e mezzo è stata scoperta e sequestrata a Tropea dalla polizia di Stato che ha arrestato e posto ai domiciliari un uomo per coltivazione e detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio.

I poliziotti del locale posto di polizia avendo notato una serie di movimenti sospetti nella località turistica del Tirreno e ipotizzando la presenza di una piantagione, hanno intensificato i controlli individuando, assieme ai colleghi della Squadra mobile di Vibo e con l'ausilio di un'unità cinofila, una coltivazione con diverse piante di marijuana varia altezza.

Trovati anche un bilancino, un grinder per la triturazione e bustine di sementi per la realizzazione di ulteriori coltivazioni di sostanze stupefacenti. (ANSA).