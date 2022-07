Marcia: Edoardo Alfieri mondiale Master nella marcia 5 km

(ANSA) - CATANZARO, 02 LUG - Edoardo Alfieri, master 65 tesserato con il Centro Sportivo Giovanile Catanzaro Lido, ha vinto il titolo mondiale Master riservato agli atleti over 35 sui 5 km di marcia. La gara si è disputata a Tampere, in Finlandia, nel corso dei Campionati Mondiali over 35. L'atleta del prof. Santo Mineo, che è anche il suo tecnico oltre che presidente, ha sbaragliato la concorrenza relegando al secondo e terzo posto gli spagnoli Pedro Fernandez e Angel Martin.

Alfieri non è nuovo a risultati di prestigio essendosi assicurato i 5, 10 e 20 km, sempre nella marcia, nei recenti Campionati Europei di Grosseto. Domani e il 6 luglio sono in programma le altre due competizioni. (ANSA).