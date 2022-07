Migranti: sbarco nella Locride, uno deceduto durante viaggio

(ANSA) - CAULONIA, 01 LUG - Ancora sbarchi di migranti lungo le coste della Locride. Si tratta del quinto arrivo negli ultimi quattro giorni. I migranti, di nazionalità pakistana, giunti oggi sono 57. A bordo anche il cadavere di un migrante deceduto durante il viaggio in mare. I migranti sono giunti nella tarda mattinata di oggi raggiungendo la riva, alla periferia di Marina di Caulonia, con una barca a vela che si è arenata sulla spiaggia per poi essere disincagliata dalla Guardia costiera e trainata nel porto di Roccella Ionica. A segnalare alle forze dell'ordine lo sbarco autonomo sono stati alcuni bagnanti che si trovavano a poca distanza dal tratto di battigia dove la barca a vela si è incagliata. La Procura di Locri ha disposto il sequestro dell'imbarcazione e del cadavere del giovane migrante, ordinando allo stesso tempo un primo esame esterno, da effettuarsi al Porto di Roccella, da parte di un medico legale.

Con l'arrivo di oggi è salito a 31 il numero degli sbarchi di migranti nella sola Locride in questi primi 6 mesi del 2022.

