Comuni: Catanzaro; Abramo a Fiorita, farai un ottimo lavoro

(ANSA) - CATANZARO, 30 GIU - "Ho l'onore, oltre che di consegnare al nuovo sindaco la fascia tricolore, anche di salutarlo e di rivolgergli il mio in bocca al lupo, C'è tantissima aspettativa e ci sarà tanto da fare nell'esercitare il mestiere di sindaco, che è tra più belli che esistono". Lo ha detto il sindaco uscente di Catanzaro, Sergio Abramo, nel corso della cerimonia di proclamazione del suo successore, Nicola Fiorita.

"Troverai in primo luogo - ha aggiunto Abramo rivolgendosi a Fiorita - un personale motivato. Siamo riusciti ad assumere tantissimi giovani ed avrai anche la possibilità di fare partire i concorsi per dirigenti, riavviando anche la macchina amministrativa del Comune, come tu hai tanta voglia di fare. Ci saranno gioie e ci saranno anche dolori, ma sono certo che onorerai la carica alla quale sei stato eletto facendo tesoro anche della tua esperienza di consigliere comunale. Credo che, insieme alla squadra di cui ti circonderai, potrai fare veramente un ottimo lavoro". (ANSA).