Catanzaro: ballottaggi; votanti 42,22%, calo sensibile

(ANSA) - CATANZARO, 27 GIU - Come già era emerso dalle rilevazioni fatte alle 12 ed alle 19, anche il dato finale dell'affluenza ai seggi per il ballottaggio per l'elezione del sindaco di Catanzaro conferma il calo della percentuale dei votanti.

I candidati a primo cittadino nel capoluogo che si sono sfidati al ballottaggio sono stati Valerio Donato, espressione di un'aggregazione politica e civica che ha visto insieme rappresentanti del centrodestra e del centrosinistra, e Nicola Fiorita, sostenuto da Pd, Movimento 5 stelle e da alcuni movimenti civici.

La percentuale definitiva dei votanti, secondo i dati di Eligendo, é del 42,22%, in forte calo rispetto al primo turno, quando gli elettori che si erano recati alle urne erano stati il 65,91%.

Ad Acri ed a Paola, gli altri due comuni della Calabria in cui si è svolto il turno di ballottaggio, la percentuale dei votanti è stata, rispettivamente, il 49,95 ed il 48,55%. (ANSA).