Covid: Calabria, 353 contagi e una vittima, positività 14,76%

(ANSA) - CATANZARO, 12 GIU - Sono 353 i contadi da Covid nelle ultime 24 ore in Calabria dove si registra anche un decesso con il totale delle vittime che sale a 2.633. Il tasso di positività è del 14,76% (ieri 14,13%). Negli ospedali, nel saldo tra ingressi ed uscite, si registra un ricovero in più in area medica (159) e uno in meno in terapia intensiva (3). I casi attivi sono 31.564 (-61), gli isolati a domicilio 31.402 (-61) ed i nuovi guariti 413. I dati sono comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria. Ad oggi il totale dei tamponi eseguiti è di 3.161.990 con 395.998 positivi. (ANSA).