Catanzaro: candidati sindaco, chiusure campagna elettorale

(ANSA) - CATANZARO, 09 GIU - Si avvia alla conclusione la campagna elettorale dei sei candidati a sindaco di Catanzaro, che domani terranno le manifestazioni di chiusura in vista del voto di domenica.

Nino Campo, imprenditore, candidato civico, concluderà la campagna con un'iniziativa in programma alle 11 nella sala concerti del Comune sul tema del recupero del centro storico.

La chiusura della campagna elettorale di Francesco Di Lieto, vicepresidente nazionale del Codacons, è fissata alle 18 nel bar "Ego", lungo viale dei Normanni.

Valerio Donato, anch'egli candidato civico con il sostegno, sia pure senza simboli di partito, di Forza Italia e Lega, chiuderà la campagna elettorale alle 20 all'Hotel Guglielmo. Sarà presente Filippo Mancuso, della Lega, presidente del Consiglio regionale.

Wanda Ferro, candidata di Fratelli d'Italia, vicecapogruppo alla Camera del partito, chiuderà la campagna elettorale alle 19 con un'iniziativa in programma a Villa Margherita.

La manifestazione conclusiva della campagna elettorale di Nicola Fiorita, candidato del centrosinistra e del Movimento 5 Stelle, è fissata alle 19 nel Teatro Comunale.

Infine, Antonello Talerico, che ha il sostegno, tra gli altri, di "Noi con l'Italia", concluderà la campagna alle 18,30 sul Lungomare. (ANSA).