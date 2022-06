Incidenti stradali: con scooter contro auto, morto 48enne

(ANSA) - ROSE, 08 GIU - Un 48enne, Paolo Branca, di Acri, é morto in un incidente stradale accaduto in contrada "Petrarca" del comune di Rose, lungo la strada provinciale 234.

Branca era alla guida di uno scooter che, per cause in corso d'accertamento, si é scontrato con un'automobile.

Il decesso dell'uomo é stato istantaneo, rendendo inutile il tentativo di soccorso messo in atto dal personale del 118.

