Va a casa della ex nonostante divieto avvicinamento, preso

(ANSA) - GIOIA TAURO, 04 GIU - Si è recato a casa della ex nonostante il divieto di avvicinarla e per questo è stato arrestato. E' accaduto a Gioia Tauro. Gli agenti del Commissariato di Polizia, sono intervenuti in uno stabile dopo la telefonata di una donna che segnalava che l'ex compagno si era presentato a casa sua e dopo avere forzato il portone di ingresso si era introdotto in casa. Gli agenti hanno quindi accertato che l'uomo era sottoposto al divieto di avvicinamento alla vittima ed ai luoghi dalla stessa frequentati. Per questo motivo è stato disposto l'aggravamento della misura e l'uomo è stato portato in carcere. E' indagato per maltrattamenti contro familiari e conviventi, atti persecutori e violazione dei divieti di avvicinamento alla parte offesa. (ANSA).