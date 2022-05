Covid: in Calabria 2 vittime e tutti i dati in calo

(ANSA) - CATANZARO, 27 MAG - Due vittime (2.599 il totale da inizio pandemia) e poi tutti in calo in Calabria i dati relativi al Covid. I nuovi contagi sono 671 con un tasso di positività del 14,65% (ieri 15,30). Negli ospedali - nel saldo tra ingressi ed uscite - sono 3 in meno i pazienti in reparto (162) e 2 in meno in terapia intensiva (5). I nuovi guariti sono 2.389, i casi attivi 41.696 (-1.720) e gli isolati a domicilio 41.529 (-1.715). I dati sono comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria. Ad oggi il totale dei tamponi eseguiti è di 3.105.695 con 387.282 positivi. (ANSA).