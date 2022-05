Rissa nel quartiere Lido a Catanzaro, tre arresti dei Cc

(ANSA) - CATANZARO, 25 MAG - I carabinieri della Sezione radiomobile della Compagnia di Catanzaro hanno arrestato tre persone coinvolte in una lite furibonda scoppiata in piazza Dogana nel quartiere Lido del capoluogo. Le accuse sono di rissa, lesioni e danneggiamento.

I militari intervenuti a seguito di una segnalazione sono riusciti a bloccare e identificare i tre. Sul posto è giunta in ausilio anche una pattuglia della Squadra Volanti della Questura di Catanzaro.

Due delle tre persone coinvolte nella rissa hanno rifiutato di sottoporsi alle cure mediche nel pronto soccorso dell'ospedale cittadino mentre il terzo è stato dimesso con una prognosi di giorni 15 per trauma al volto, ferite e contusioni. Uno dei protagonisti della rissa, inoltre, ha sferrato un calcio contro l'autovettura di servizio della Squadra Volanti della Polizia di Stato mentre un altro ancora ha divelto un cartello stradale danneggiando un un veicolo in sosta. (ANSA).