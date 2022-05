Danni a condotta, Crotone senz'acqua per 3 giorni

(ANSA) - CROTONE, 24 MAG - L'erogazione dell'acqua sarà interrotta a Crotone per tre giorni, a partire da domani pomeriggio e fino a sabato, per consentire la riparazione di quattro rotture nella parte finale della condotta adduttrice dalla vasca di località "Calusia", in Sila, al potabilizzatore di Crotone della Sorical, la società che gestisce le risorse idriche calabresi.

Si tratta di una condotta in cemento di 18 chilometri costruita negli anni '70 e che è gestita dal Corap, il Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive, società in liquidazione. Già il 13 maggio scorso sulla stessa condotta c'era stata una grave perdita riparata in emergenza.

Il Comune di Crotone ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado nei giorni 26, 27 e 28 maggio. L'ente ha anche attivato il Centro operativo comunale con la partecipazione di tutti gli altri enti interessati alla problematica, Corap, Congesi, Consorzio di Bonifica, Calabria Verde e Protezione civile. Attraverso il supporto, in particolare, di Calabria Verde, saranno posizionate autobotti in varie zone della città. Sarà inoltre aumentata la portata del flusso dell'acqua verso i serbatoi cittadini dall'indotto di Sant'Anna gestito dal Consorzio di bonifica "Ionio Crotonese".

Nel frattempo la Congesi, la società che gestisce la distribuzione dell'acqua in città, ha previsto una serie di manovre da effettuare sui serbatoi cittadini per limitare i disagi. (ANSA).