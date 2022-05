Catanzaro:Meloni,Ferro può dare risposte che servono a città

(ANSA) - CATANZARO, 24 MAG - A Catanzaro "si poteva lavorare su una candidatura che potesse rappresentare la compattezza del centrodestra e che riuscisse però a rappresentare anche le idee del centrodestra che è uno dei problemi che poniamo sempre nella coalizione". A dirlo la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, a Catanzaro ad una manifestazione a sostegno della candidatura a sindaco di Wanda Ferro, parlamentare del partito, che corre da sola perché le altre due forze del centrodestra, Lega e Forza Italia, sostengono Valerio Donato. "Dopodiché - ha aggiunto - questo non è stato possibile e a noi pare, con tutte le difficoltà del caso, i tempi e altro, che partiamo comunque da un vantaggio. Tutti conoscono Wanda Ferro a Catanzaro. La conoscono come donna, come amministratrice, come politica, come persona che è legata a questa terra e che per questo può dare le risposte che servono. Una persona che non ha padroni e che non ha amici degli amici da accontentare. E io credo che sia esattamente quello che serve in una terra come questa. Confido che in una terra di donne e uomini liberi si voglia votare per difendere quella libertà".

"Con gli altri partiti del centrodestra - ha sostenuto Giorgia Meloni - è mancata la volontà di anteporre i bisogni dei cittadini di Catanzaro ai problemi interni delle singole forze politiche. E' mancato il fatto di credere che dare una speranza, un'occasione, un futuro ancora migliore ai cittadini di Catanzaro fosse più importante di garantire le singole correnti all'interno dei partiti. Che è una cosa della politica che io non ho mai particolarmente amato. Non penso che i cittadini o che il destino di una terra come questa, che è una terra che soffre, che ha bisogno di coraggio e di gettare il cuore oltre l'ostacolo, possano o debbano essere piegati alle beghe, che mi interessano poco. Per cui, quando vedo le beghe, io cerco di immaginare un'alternativa. Poi saranno i cittadini a dirci cosa ne pensano". (ANSA).