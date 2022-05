Legalità: Gabrielli, chi studia e s'impegna é futuro Paese

(ANSA) - DIAMANTE, 16 MAG - "Chi sa, chi conosce, studia e si impegna, è il futuro del Paese". Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, con delega alla Sicurezza, Franco Gabrielli, intervenendo a Diamante alla "Giornata per la legalità" organizzata nel trentesimo anniversario delle stragi di mafia in Sicilia.

"Non aspettate che altri - ha aggiunto Gabrielli, rivolgendosi ai giovani e sottolineando l'importanza della scuola - facciano scelte per voi. Ognuno è padrone del suo destino".

Gabrielli, che é stato accolto dal sindaco di Diamante, il senatore Ernesto Magorno, ha invitato i giovani alla "partecipazione e al protagonismo. Non aspettate il testimone.

Ve lo dovete prendere, assumendovene il rischio. Le conquiste sulla legalità non sono per sempre. Ogni giorno vanno riconfermate. L'indifferenza è l'atteggiamento peggiore che possa esserci. Siamo lampioni in mezzo alla strada e abbiamo il compito di illuminare un pezzo di strada". (ANSA).