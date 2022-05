Catanzaro: candidato sindaco Fdi si ritira, motivi personali

(ANSA) - CATANZARO, 09 MAG - "A 48 ore dall'ufficializzazione della mia candidatura a sindaco di Catanzaro sono stato costretto a prendere atto di questioni professionali e personali impreviste, che mi costringono a ritirare la disponibilità ad una sfida prestigiosa, ma alla quale non potrei dedicare il necessario impegno". Lo ha annunciato con una nota Rino Colace, medico chirurgo, su cui aveva puntato Fratelli d'Italia in una competizione elettorale che vede Lega e Forza Italia sostenere il candidato civico Valerio Donato.

"Ringrazio l'on. Wanda Ferro e tutti i dirigenti del partito - ha aggiunto Colace - che mi hanno dato fiducia e offerto grande disponibilità e supporto. Ciò mi ha ulteriormente convinto della bontà della mia scelta di aderire a Fratelli d'Italia, al cui progetto assicuro tutto il mio sostegno a partire dalla campagna elettorale e la volontà di proseguire il percorso avviato".

"Ringrazio Rino Colace per essersi messo a disposizione del partito - afferma la coordinatrice provinciale di Fdi Wanda Ferro - e comprendo le serie ragioni personali che lo hanno costretto a ritirare la sua disponibilità ad un impegno in prima persona. Fratelli d'Italia conferma la decisione di proporre alla città una candidatura identitaria e di prestigio, alternativa alle coalizioni attualmente in campo, che sarà resa nota nelle prossime ore". (ANSA).