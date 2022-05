Bardi: "Basilicata si candida a diventare meta fissa del Giro"

(ANSA) - POTENZA, 06 MAG - "Il ritorno del Giro d'Italia in Basilicata è motivo di soddisfazione. La nostra proposta ha convinto gli organizzatori e dopo questa tappa il nostro lavoro proseguirà per rendere la Basilicata una meta irrinunciabile della corsa rosa": lo ha scritto, in una nota, il presidente della Regione, Vito Bardi. Il 13 maggio è in programma la settima tappa del Giro, la Diamante-Potenza. (ANSA).