Covid:Calabria, 1.591 positivi e 3 vittime,positività 19,84%

(ANSA) - CATANZARO, 05 MAG - In Calabria sono 1.591 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore con 3 decessi (2.523). Il tasso di positività è 19,84%, pressoché invariato rispetto a ieri, 19,48. Continua il calo dei casi attivi che, con 3.332 nuovi guariti, scende a 79.181 (-1.744); gli isolati a domicilio sono 78.911 (-1.742). In lievissimo calo i ricoverati con un -1 sia in area medica (256) che in terapia intensiva (14). I dati sono comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria. Ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti è di 2.981.761 con 365.531 positivi. (ANSA).