Covid: in Calabria 2.362 nuovi contagi e cinque decessi

(ANSA) - CATANZARO, 23 APR - Sono 2.362 (ieri erano 2.479), i nuovi contagi in Calabria a fronte di 10.148 tamponi e con un tasso di positività che si allenta lievemente al 23,28% (era al 25,30). Cinque i decessi per un totale di 2.465 vittime dall'inizio della pandemia.

I ricoveri rimangono sostanzialmente stabili: un solo ingresso in più nei reparti ordinari (283) mentre è inalterato il dato delle terapie intensive (17). Tanti i guariti, 2.281 ( 256.757), mentre gli attualmente positivi sono 76 in più (85.893) e gli isolati a domicilio + 75 (85.593).

Ad oggi, in Calabria - secondo i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione Calabria - il totale dei tamponi eseguiti è pari a 2.884.513. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 345.115. (ANSA).