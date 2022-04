Auto in fiamme, fumo intossica due giovani in appartamento

(ANSA) - CATANZARO, 16 APR - Un incendio ha interessato la notte scorsa un'automobile parcheggiata in via Settembrini, a Lamezia Terme. Le fiamme si sono propagate al portoncino di ingresso di un'abitazione le cui uniche finestre davano sulla autovettura incendiata ed il denso fumo provocato dal rogo si è infiltrato all'interno dell'appartamento creando problemi alla coppia di giovani che viveva. I due - la donna in stato interessante - sono anche rimasti bloccati nella camera da letto e sono stati salvati dai vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia che hanno provveduto a spegnere l'incendio. Gli stessi vigili hanno poi accompagnato i due giovani in ospedale per dei controlli.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per gli adempimenti di competenza. Sono in corso gli accertamenti per stabilire l'origine dell'incendio ed al momento nessuna ipotesi viene esclusa. (ANSA).