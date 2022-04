Droga:marijuana in involucro sorpresa uovo Pasqua, arrestato

(ANSA) - BISIGNANO, 11 APR - Aveva nascosto 44 grammi di marijuana all'interno di un contenitore di plastica per le sorprese dell'uovo di Pasqua. Un trentunenne di Bisignano è stato arrestato e posto ai domiciliari dai carabinieri della Compagnia di Rende con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, nel corso di controlli del territorio, hanno condotto una perquisizione domiciliare nell'abitazione dell'uomo trovando e sequestrando anche dei bilancini e l'occorrente per il confezionamento delle dosi da immettere sul mercato.

In cinque tra i 19 e i 45 anni sono stati segnalati alla Prefettura di Cosenza come assuntori di sostanze stupefacenti nell'ambito delle medesime attività di controllo svolte ad Acri, Montalto Uffugo, Rende e Bisignano. (ANSA).