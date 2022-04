Incidenti lavoro: 90enne muore travolto dal proprio trattore

(ANSA) - PALUDI, 07 APR - Un novantenne, Giovanni Morello, è morto schiacciato sotto il suo trattore mentre lavorava nel suo appezzamento di terreno. Sul posto era presente anche uno dei due figli dell'uomo, che non ha potuto fare altro che chiamare i soccorsi per tentare di salvare la vita del padre, ma inutilmente. Sul luogo della tragedia è giunta anche l'eliambulanza oltre ai vigili del fuoco per estrarre il corpo dell'uomo da sotto il mezzo che lo ha travolto. La dinamica dell'incidente è al vaglio delle forze dell'ordine. (ANSA).