Covid: Calabria, dopo settimane in calo i casi attivi

(ANSA) - CATANZARO, 07 APR - Tornano a scendere, dopo settimane col segno +, i casi attivi al Covid 19 in Calabria.

Nelle ultime 24 ore i nuovi positivi sono +2.326 con un tasso di positività del 20,39% e le vittime 8 con il totale che sale a 2.356. Oggi, però, i guariti giornalieri sono superiori ai nuovi casi, 2.528. I casi attivi, dunque, scendono di 210 (80.006) e gli attualmente positivi di 203 (79.645). Sul fronte ospedaliero, nel saldo tra ingressi ed uscite, si registrano 4 ricoverati in meno in area medica (343) e 3 in meno in terapia intensiva (18). Ad oggi, secondo i dati giornalieri comunicati dai dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 2.738.416 con 313.551 positivi. (ANSA).