Covid: in Calabria 2.342 nuovi contagi e otto decessi

(ANSA) - CATANZARO, 06 APR - Sono 2.342 (ieri erano 3.641) i contagi riscontrati nelle ultime 24 ore in Calabria dove sono stati processati 11.611 tamponi e il tasso di positività è sceso al 20,17%. Ancora alto il numero dei decessi, otto quelli in più, che portano il totale a 2.348. In calo consistente i ricoverati nei reparti ordinari, -17 (347), uno in più nelle terapie intensive (21). I guariti 228.661 (+2.090), gli attualmente positivi 80.216 (+244) e gli isolati a domicilio 79.848 (+260).

In Calabria, ad oggi - secondo quanto attestano i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione Calabria - il totale dei tamponi eseguiti è pari a 2.727.008 e le persone risultate positive al Coronavirus sono 311.225. (ANSA).