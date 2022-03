Covid: Calabria; impennata contagi (+4.214), tasso al 24,42%

(ANSA) - CATANZARO, 29 MAR - Torna ad impennarsi la curva dei contagi in Calabria: sono 4.214, ieri erano 1.766, i casi di Covid 19 riscontrati nelle ultime ore con 17.253 tamponi eseguiti e il tasso di positività che dal 21,57 balza al 24,42%.

Sette i decessi che portano il totale delle vittime a 2.285 dall'inizio della pandemia. Due ricoveri in più si contano nei reparti ordinari (378); calano gli ingressi in terapia intensiva, -4 (21).

I guariti sono 214.326 (+2.773) mentre ci sono 74.179 attualmente positivi (+1.434) e 73.780 in isolamento domiciliare (+1.436).

In Calabria, ad oggi - secondo quanto riportano i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid 19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione - il totale dei tamponi eseguiti ammonta complessivamente a 2.632.417. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 290.790.

Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: Casi attivi 6.255 (83 in reparto, 12 in terapia intensiva, 6.160 in isolamento domiciliare); casi chiusi 31.648 (31.400 guariti, 248 deceduti); Cosenza: casi attivi 31.706 (135 in reparto, 5 in terapia intensiva, 31.566 in isolamento domiciliare); casi chiusi 38.741 (37.763 guariti, 978 deceduti). Crotone: casi attivi 52.29 (25 in reparto, 0 in terapia intensiva, 5.204 in isolamento domiciliare); casi chiusi 24.874 (24.676 guariti, 198 deceduti); Reggio calabria: casi attivi 14.271 (117 in reparto, 4 in terapia intensiva, 14.150 in isolamento domiciliare); casi chiusi 102.872 (102.182 guariti, 690 deceduti);Vibo Valentia: casi attivi 16.219 (17 in reparto, 0 in terapia intensiva, 16.202 in isolamento domiciliare); casi chiusi 16.839 (16.680 guariti, 159 deceduti).