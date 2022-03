Covid:in Calabria 2.984 nuovi contagi e otto decessi

(ANSA) - CATANZARO, 18 MAR - In calo i nuovi contagi in Calabria, anche se l'incidenza del Covid 19 nella regione si mantiene sempre su livelli molto alti: sono 2.984 i casi registrati nelle ultime 24 ore ( ieri erano 4.008) con 13.301 tamponi e il tasso di positività che, in base agli ultimi dati, scende al 22,43% (era 26,33). Otto i decessi che portano il totale delle vittime a 2.216. Aumentano i ricoveri nei reparti ordinari, +12 (359) e nelle terapie intensive, +1 (15). I guariti 196.356 (+1.210), gli attualmente positivi 60.514 (+1.766) e gli isolati 60.140 (+1.753).

In Calabria, ad oggi - secondo i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione Calabria - il totale dei tamponi eseguiti è pari complessivamente 2.491.455. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 259.086. (ANSA).