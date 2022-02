COVID: il punto in Calabria

(ANSA) - CATANZARO, 09 FEB - Tornano a diminuire i nuovi contagi giornalieri in Calabria, ma sono da registrare tredici nuovi decessi che portano il totale delle vittime dall'inizio della pandemia a 1.973.

Sono 1.579 (ieri erano 2,453), i positivi riscontrati nelle ultime 24 ore sul territorio regionale. Scende anche il numero dei tamponi, 9.047 e tasso al 17,45%. In calo i ricoveri nei reparti ordinari, -7 (371) e nelle terapie intensive, -1 (25). I guariti sono 139.046 (+1.017), mentre gli attualmente positivi si attestano a 44.647 (+549); gli isolati a domicilio sono invece 44.251 (+557).

In Calabria, ad oggi - secondo quanto riportano i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione Calabria - il totale dei tamponi eseguiti è di 2.102.066, le persone risultate positive al Coronavirus sono 185.666.

Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro casi attivi 6.891 (67 in reparto, 5 in terapia intensiva, 6.819 in isolamento domiciliare); casi chiusi 18.952 (18.739 guariti, 213 deceduti); Cosenza: casi attivi 11.065 (142 in reparto, 9 in terapia intensiva, 10.914 in isolamento domiciliare); casi chiusi 32.468 (31.632 guariti, 836 deceduti); Crotone: casi attivi 3.157 (26 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3.131 in isolamento domiciliare); casi chiusi 15.232 (15.063 guariti, 169 deceduti); Reggio Calabria: casi attivi 11.455 (116 in reparto, 11 in terapia intensiva, 11.328 in isolamento domiciliare); casi chiusi 62.452 (61.853 guariti, 599 deceduti); Vibo Valentia: casi attivi 11.910 (17 in reparto, 0 in terapia intensiva, 11.893 in isolamento domiciliare); casi chiusi 10.329 (10.183 guariti, 146 deceduti). (ANSA).