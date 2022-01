COVID: il punto in Calabria

(ANSA) - CATANZARO, 28 GEN - Impennata di decessi per Covid 19 oggi in Calabria: sono 18, infatti, le vittime registrate nelle ultime 24 ore che portano il totale a 1.852 morti dall'esordio della pandemia. A pagare il tributo più pesante è la provincia di Reggio Calabria dove con 8 decessi, seguita da quella di Cosenza con 5; c'è poi il Vibonese con tre e il crotonese, 2.

Il dato dei contagi giornalieri, intanto, conferma una tendenza alla stabilizzazione con 1.508 positivi in più e 9.866 tamponi eseguiti pari ad un tasso del 15,28% in lieve risalita rispetto a ieri quando si era al 14,71. In calo i ricoveri: 20 in meno nei reparti ordinari (394) e -4 nelle terapie intensive (31).

Nessun rischio di cambio di colore per la regione che mantiene la zona gialla. "Credo che in Calabria - ha detto Occhiuto da Roma dove partecipa alle votazioni per l'elezione del presidente della Repubblica - un cambio di passo sia piuttosto evidente.

Abbiamo preso possesso dei dossier che erano impantanati nei cassetti da anni e stiamo affrontando e risolvendo una serie di problemi. La nostra regione, che era candidata a diventare 'zona arancione' o addirittura 'zona rossa', è rimasta, invece, in 'zona gialla' grazie all'incremento dei posti di terapia intensiva che abbiamo realizzato". "Nonostante l'emergenza - ha aggiunto Occhiuto - stiamo anche programmando il futuro del sistema sanitario regionale. Alcuni ospedali li abbiamo riaperti; il mio auspicio è che rimangano aperti tutti quei presidi di zona che servono alle numerose necessità del nostro territorio".

Intanto, come emerge dal monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute, diminuisce il numero dei posti letto occupati sia nelle terapie intensive dove a livello nazionale si raggiunge il 16,7% contro il valore del 17,3% della settimana, sia nei reparti ordinari dove tocca il 30,4% (rispetto al 31,6%).

(ANSA).