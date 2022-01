Imprese: premio 'Cassa Edile Awards 2021' a consorzio Sirjo

(ANSA) - VILLAPIANA, 27 GEN - Il consorzio "Sirjo", impegnato nei lavori del terzo megalotto della statale 106 Ionica Roseto-Sibari, è stato premiato nell'ambito dell'evento "Cassa Edile Awards 2021", l'iniziativa patrocinata dalla commissione Nazionale per le casse Edili (Cnce), giunta alla terza edizione, che ha lo scopo "di valorizzare e premiare i comportamenti virtuosi di imprese, lavoratori e consulenti del lavoro che hanno raggiunto il miglior risultato in termini di regolarità, legalità e sicurezza". La consegna dell'attestato da parte dei vertici della Cassa Edile di Cosenza (il presidente Sante Alessio, il vice presidente, Simone Celebre, e il direttore, Luciano Belmonte) all'amministratore delegato del Consorzio "Sirjo", Salvatore Lieto, è avvenuta nel corso di un incontro tenutosi nel campo base del Consorzio, a Villapiana. "Aver premiato alcune imprese e alcuni studi di consulenza della provincia di Cosenza - hanno sostenuto i vertici della cassa Edile di Cosenza - è un grande risultato per l'intero territorio provinciale, che ha sottolineato quanto la responsabilità sociale d'impresa coincida con la trasparenza, la legalità e i valori che contraddistinguono la gestione complessa degli appalti, nel settore edile, contrassegnato dalle sue specificità e peculiarità". Per i vertici della Casa Edile cosentina "mai come oggi servono sinergie settoriali affinché le criticità del settore vengano risolte quanto prima, sinergie dimostrate, nei fatti, dalle imprese, dai lavoratori e dai consulenti che sono stati premiati". "Sono molto soddisfatto. Questo attestato conferitoci dalla Cassa Edile di Cosenza - ha sostenuto Lieto - riconosce e premia il lavoro di tutti noi, testimoniandone in questa giornata la correttezza. Questo riconoscimento si aggiunge all'attenzione di cui la commessa è stata oggetto da parte di tutta la stampa, locale e nazionale, rispetto all'avanzamento dei lavori. Nell'ultimo press tour, quello di dicembre, infatti, abbiamo dato evidenza dell'impegno profuso nel raggiungere il 25% dei lavori di costruzione. Impegno e correttezza confermano che stiamo percorrendo la strada giusta".

