Concato "trasversale", per lui adulti ma anche tanti giovani

(ANSA) - RENDE, 22 GEN - Ci sono autori che attraversano il tempo con una leggerezza a volte difficile da spiegare. Basta però quell'artista e canticchiarne un motivo che, chissà quando e perché, ti si è appiccicato addosso, per riempire di nuovo i teatri. È stato così per il pubblico che si è ritrovato al concerto di Fabio Concato al Garden di Rende, unica tappa in Calabria del "Musico ambulante tour 2022", anteprima di "Primo atto", la rassegna promossa dall'associazione culturale "Novecento", con la direzione artistica di Benedetto Castriota.

La voglia di ripopolare gli spazi destinati alla cultura ha dimostrato anche quanto le canzoni di Concato siano davvero trasversali tra il pubblico. Molti adulti, infatti, al Garden, ma anche giovani, tanti dei quali dicono di avere scoperto da soli la bellezza di quei testi accarezzati, sempre e comunque, dal jazz.

Cantautore ed interprete raffinato del panorama musicale italiano, Concato ha scritto canzoni con una connotazione intimista, a volte ironiche, ma dal valore sentimentale assoluto, mai banali e, per questo, amate e condivise da più di quarant'anni dal grande pubblico.

Il successo di Fabio Concato al Garden conferma la voglia del pubblico di tornare a nutrire lo spirito con spettacoli fatti di cura e bellezza.

Ad accompagnare il cantautore milanese il quartetto composto da Ornella D'Urbano al piano ed alle tastiere, Gabriele Palazzi Rossi alla batteria, Stefano Casali al basso e Larry Tomassini alle chitarre. (ANSA).