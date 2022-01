COVID: il punto in Calabria

(ANSA) - CATANZARO, 14 GEN - Non si allenta la curva dei contagi in Calabria. Sono 3.653 i positivi rilevati nelle ultime 24 ore anche se 1.026 di questi appartengono a giorni precedenti. Sale il tasso di positività che dal 22,92 di ieri tocca il 29,50%. Otto i decessi per un totale 1.708 vittime.

S'intensifica la pressione sui reparti ordinari degli ospedali: aumentano di 16 unità, infatti, i ricoverati nei reparti ordinari (415) mentre calano di due quelli in terapia intensiva (31).

Sulla richiesta avanzata dalle Regione di modificare le modalità con le quali vengono conteggiati i pazienti Covid negli ospedali interviene il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto. "E' logicamente condivisibile - ha detto in un collegamento con la trasmissione Timeline su Sky Tg24 - il fatto che gli ammalati di Covid presenti in ospedale, se ricoverati non a causa del virus ma per altre ragioni, non vengano computati nel bollettino giornaliero. Tuttavia questo non risolve il problema della pressione sulla rete ospedaliera".

Tutto è pronto intanto per l'avvio dalla prossima settimana del progetto di telemedicina dedicato ai pazienti Covid messo a punto da Agostino Miozzo, consulente di Occhiuto in collaborazione con il Policlinico Gemelli di Roma. L'obiettivo è quello di alleggerire la pressione sulla rete ospedaliera con le dimissioni e la successiva assistenza domiciliare ad hoc per i pazienti Covid meno gravi che possono senza alcun rischio essere curati e seguiti da remoto. In Calabria arriverà un primo team di esperti del Gemelli che avrà il compito di formare il personale sanitario calabrese per poter assistere i pazienti utilizzando le tecnologie informatiche messe a disposizione dal Policlinico universitario romano". Tre le le centrali operative: una all'Asp di Cosenza e all'ospedale Annunziata; un'altra al Pugliese Ciaccio di Catanzaro e la terza al Gom di Reggio Calabria. (ANSA).