COVID: il punto in Calabria

(ANSA) - CATANZARO, 13 GEN - Tredici vittime ed un tasso di positività al Covid del 22,92% in Calabria dove l'occupazione dei posti letto è ampiamente sopra la soglia di allerta per i ricoveri in area medica e al limite per quelli in terapia intensiva. Con i decessi che, da inizio pandemia, salgono a 1.700, nelle ultime 24 ore i contagi riportati nel bollettino giornaliero arrivano addirittura a 3.207 - ma l'Azienda sanitaria provinciale di Crotone precisa che "1030 si riferiscono a test antigenici eseguiti nei giorni precedenti" - con un tasso di positività che sale dal 16,85% di ieri al 22,92% di oggi.

Dopo un giorno di stasi, tornano a salire (+5) i degenti in reparto che arrivano a 399 mentre diminuiscono di 5 in terapia intensiva (33). I guariti sono 1.562 mentre i casi attivi sono 32.493 (+1.632) dei quali 32.061 in isolamento domiciliare (+1.632).

Dati, quelli giornalieri, che confermano l'andamento della settimana 5-11 gennaio evidenziato nel monitoraggio settimanale della fondazione Gimbe che segnala un peggioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti, giunti a 1564, e un aumento dei nuovi casi del 39,9% rispetto alla settimana precedente, con una diffusione provinciale dei nuovi casi che vede Vibo Valentia la più colpita con 1.883 casi, seguita da Reggio di Calabria (1.148), Crotone (597), Catanzaro (483) e Cosenza (378).

In miglioramento, invece, i dati delle vaccinazioni. Nello stesso periodo di riferimento, la popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 73,9% (media Italia 79%) con il dato delle prime vaccinazioni, 4,7% superiore a quello della media nazionale che è del 3,8%. Per quanto riguarda la terza dose, il tasso di copertura vaccinale è del 60,8% contro una media Italia del 61,5%. Nella fascia di età 5-11 anni hanno completato il ciclo l'1,1% (media Italia 2,4%) a cui aggiungere un ulteriore 22,5% solo con prima dose contro una media nazionale del 15,9%. (ANSA).