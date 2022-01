Covid:Calabria, 1.905 casi e 7 vittime, +12 ricoveri reparto

(ANSA) - CATANZARO, 04 GEN - Si mantiene alto il tasso di diffusione del Covid in Calabria. Nelle ultime 24 ore i casi accertati sono stati 1.905 (836 solo nel reggino) con 13.194 tamponi fatti corrispondente ad un tasso di positività del 14,44 contro l'11,85% di ieri. Sette le vittime - una delle quali segnalata oggi dall'Asp di Vibo Valentia ma deceduta a domicilio il 4 dicembre scorso - con il totale che arriva a 1.642. Ancora in crescita (+12) per il quarto giorno consecutivo i ricoveri in area medica (335) mentre restano stabili a 29 quelli in rianimazione. I casi attivi sono 19.724 (+1.387), gli isolati a domicilio 19.360 (+1.375) ed i nuovi guariti 511. Ad oggi sono stati fatti 1.704.388 tamponi con 116.747 positivi. I dati sono comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria.

Territorialmente, da inizio pandemia, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: casi attivi 2.776 (58 in reparto, 10 in terapia intensiva, 2.708 in isolamento domiciliare); casi chiusi 12.964 (12.788 guariti, 176 deceduti). Cosenza: casi attivi 4.942 (103 in reparto, 7 in terapia intensiva, 4.832 in isolamento domiciliare); casi chiusi 29.396 (28.657 guariti, 739 deceduti). Crotone: casi attivi 1090 (28 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1062 in isolamento domiciliare); casi chiusi 9738 (9608 guariti, 130 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 7.202 (136 in reparto, 12 in terapia intensiva, 7.054 in isolamento domiciliare); casi chiusi 35.348 (34.880 guariti, 468 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 3.475 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3.465 in isolamento domiciliare); casi chiusi 8140 (8.021 guariti, 119 deceduti). (ANSA).