Covid: boom di contagi in Calabria (456),rischio zona gialla

(ANSA) - CATANZARO, 04 DIC - Boom di contagi nelle ultime 24 ore in Calabria dove, a causa dell'incremento dei ricoveri, si fa sempre più concreto il rischio di un passaggio in zona gialla. Sono 456 i nuovi positivi registrati a fronte dei 300 di ieri. Cresce la pressione sugli ospedali con 4 nuovi ingressi nei reparti di area medica (141) e due in più in terapia intensiva (20). Il tasso di positività schizza oltre il 7% (7,3) dal precedente 5,15. Due i nuovi decessi, entrambi in provincia di Reggio Calabria, che portano il totale a 1.505. I guariti sono 87.631 (+99), aumentano anche gli attualmente positivi 5.211 (+355) e i soggetti in isolamento 5.050 (+349).

In Calabria, ad oggi - riportano i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione Calabria - il totale dei tamponi eseguiti è di 1.457.606. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 94.347.

Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: Casi attivi 473 (15 in reparto, 10 in terapia intensiva, 448 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 11870 (11704 guariti, 166 deceduti); Cosenza: Casi attivi 1960 (74 in reparto, 6 in terapia intensiva, 1880 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 28096 (27417 guariti, 679 deceduti); Crotone: Casi attivi 228 (3 in reparto, 0 in terapia intensiva, 225 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 8950 (8830 guariti, 120 deceduti); Reggio Calabria: Casi attivi 1984 (42 in reparto, 4 in terapia intensiva, 1938 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 31624 (31201 guariti, 423 deceduti); Vibo Valentia: Casi attivi 429 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 422 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 7223 (7116 guariti, 107 deceduti). (ANSA).