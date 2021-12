Racket: raid contro impresa edile, danneggiati mezzi

(ANSA) - CELICO, 01 DIC - Persone non identificate hanno compiuto, nel territorio di Celico, nel cosentino, un raid nel cantiere di un'impresa edile che sta svolgendo alcuni lavori per conto dell'Anas lungo la strada statale 107 "Silana Crotonese".

L'episodio risale ad alcuni giorni fa, ma se n'è avuta notizia soltanto oggi.

Nel corso dell'irruzione, secondo quanto é emerso dallo stretto riserbo di magistrati ed investigatori, sono stati danneggiati con colpi d'arma da fuoco alcuni escavatori.

Dopo la scoperta e la denuncia presentata dal titolare dell'impresa, che ha sede in provincia di Caserta, la Procura della Repubblica di Cosenza ha avviato un'inchiesta, delegando le indagini ai carabinieri della Compagnia.

L'ipotesi che viene ritenuta più credibile, anche se al momento non ci sono elementi che lo confermano, é che l'episodio possa avere una matrice estorsiva. (ANSA).