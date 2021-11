Vaccini: Occhiuto, da oggi terza dose anche per 40-59enni

(ANSA) - CATANZARO, 22 NOV - "La Calabria non può fermarsi! Da oggi anche la fascia d'età 40-59 anni potrà ricevere la terza dose del vaccino anti-Covid". Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto.

La Calabria, infatti, ha deciso di anticipare la dose booster per gli over 40, come indicato nei giorni scorsi dal Commissario per l'emergenza Francesco Figliuolo in una circolare alle Regioni. Da oggi, quindi, chi rientra nella fascia di età 40-59 anni potrà ricevere la terza dose del vaccino anti-Covid. Sarà necessario, in ogni caso, che siano trascorsi almeno 6 mesi dal completamento del ciclo primario di vaccinazione con prima e seconda dose. Sarà possibile presentarsi nei punti vaccinali distribuiti su tutto il territorio calabrese e avrà la priorità chi si è prenotato sulla piattaforma. In ogni caso, per agevolare la vaccinazione, sarà possibile accedere agli hub anche in modalità free.

"Dai prossimi giorni - scrive Occhiuto - si potrà fare il vaccino anche raggiungendo gli hub vaccinali mobili. Stiamo lavorando all'implementazione del numero dei posti letto.

Bisogna evitare che si ritorni a chiudere tutto: la Calabria non se lo può permettere. Stiamo mettendo in atto delle iniziative di governo utili a rilanciare l'economia della nostra Regione, non possiamo subire uno stop in questo momento". (ANSA).