Green pass: a Reggio C. postazione tamponi in stazione Fs

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 22 NOV - Da mercoledì 24 novembre sarà attiva all'interno della Stazione Centrale di Reggio Calabria una postazione per effettuare i tamponi rapidi, per il controllo da contagio da covid-19 e per ottenere il green pass ministeriale che consente di potersi muovere liberamente.

Un'iniziativa dovuta alla sinergia tra il Comitato provinciale della Croce rossa italiana, l'Istituto Clinico "R. De Blasi" e l'Hospice "Via delle Stelle". Ogni tampone costerà 7 euro - ma è anche accettata una offerta libera - una parte dei quali andrà a sostegno della casa di cure palliative per malati terminali dell'Hospice in riva allo Stretto.

Una iniziativa di grande solidarietà, ma anche un servizio che Croce rossa e Istituto "De Blasi" offriranno alla cittadinanza. "Molto probabilmente giovedì prossimo il Governo introdurrà nuove regole per il cosiddetto 'super green pass' e noi siamo già pronti ed attrezzati per utilizzare i tamponi molecolari - ha precisato il Eduardo Lamberti Castronuovo, direttore dell'Istituto De Blasi -. La Croce Rossa fornisce i tamponi, ma non essendo collegati con il Ministero della Salute, non potevano utilizzarli. Con il nostro personale, infermieri biologi e medici, messi a disposizione gratuitamente, saremo in grado di effettuare la profilassi e rilasciare immediatamente, con una email, il green-pass ministeriale. Dei 7 euro di ciascun tampone, 4 andranno alla Croce Rossa e 3 all'Hospice".

"Una iniziativa molto bella della quale noi siamo beneficiari - ha commentato Vincenzo Trapani Lombardo, presidente della Fondazione 'Via delle Stelle' - che sottolinea la presenza di questo importante presidio sanitario in città, fa parlare dell'Hospice e delle cure palliative. Fatto certamente non trascurabile". "E' un modo anche questo - ha affermato Daniela Dattola, presidente del Comitato provinciale della Croce rossa italiana - per dare un indispensabile servizio alla città.

Questa collaborazione tra diversi presidi è un valore in più perché permette di donare una parte del ricavato a favore della Fondazione Hospice".

Il servizio sarà attivo da mercoledì 24 novembre, tutti i giorni, con orario dalle 9 alle 12 e dalla 15, alle 18. (ANSA).