Covid: in Calabria 137 nuovi contagi e un decesso

(ANSA) - CATANZARO, 27 OTT - In lieve aumento i contagi in Calabria. Sono 137 (ieri erano 115), i positivi riscontrati nelle ultime 24 ore a fronte di 3.981 tamponi eseguiti e un tasso che dal 2,66 di ieri sale al 3,44%. Da registrare un decesso, in provincia di Reggio Calabria, che porta il totale delle vittime a 1.446. Quattro i ricoverati in più nei reparti di cura (89) e uno in meno nelle terapie intensive (4). Ci sono anche 99 guariti (82.558); in aumento anche gli attualmente positivi, 37 (2.830) e gli isolati a domicilio, 34 (2.737).

In Calabria, ad oggi - secondo i i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione Calabria - il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1.284.464.

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 86.834.

Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: Casi attivi 64 (5 in reparto, 1 in terapia intensiva, 58 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 11476 (11319 guariti, 157 deceduti); Cosenza: Casi attivi 1098 (24 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1074 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 26915 (26261 guariti, 654 deceduti); Crotone: Casi attivi 217 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 210 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 8321 (8206 guariti, 115 deceduti); Reggio Calabria: Casi attivi 851 (44 in reparto, 3 in terapia intensiva, 804 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 29628 (29220 guariti, 408 deceduti); Vibo Valentia: Casi attivi 435 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 427 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 6437 (6334 guariti, 103 deceduti). (ANSA).