Calabria: Occhiuto al 54,46%, 20 seggi al centrodestra

(ANSA) - CATANZARO, 05 OTT - Roberto Occhiuto è il nuovo presidente della Regione Calabria con il 54,46% dei consensi. Il dato, noto già da ieri dalle prime proiezioni, è adesso ufficiale essendosi concluse da poco le operazioni di scrutinio delle regionali. L'esponente di Forza Italia candidato del centrodestra ha praticamente doppiato la candidata di centrosinistra e Movimento 5 Stelle Amalia Bruni che si è fermata al 27,68% e che entra in Consiglio regionale come migliore candidato sconfitto.

Luigi de Magistris, a capo di un polo civico, ottiene il 16,17% e non entrerà in Consiglio avendo scelto di non presentarsi in lista. Il civico Mario Oliverio, ex presidente Dem della Regione, si è fermato all'1,7%.

Secondo la prima attribuzione fatta dal ministero dell'Interno, al centrodestra vanno 20 consiglieri (7 a Forza Italia, 4 ciascuno a Fratelli d'Italia e Lega, due ciascuno a Forza azzurri e Coraggio Italia e 1 all'Udc), 7 al centrosinistra (5 al Pd e 2 al Movimento 5 stelle, che entra per la prima volta in Consiglio regionale) e 2 alla lista De Magistris presidente. Non ce l'ha fatta l'ex sindaco di Riace Domenico Lucano che nonostante le 9.779 preferenze ha visto la sua lista fermarsi al 2,39%. (ANSA).