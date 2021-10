Elezioni 2021: in Calabria Occhiuto avanti su Bruni

In base alla prima proiezione Swg per La7, alle regionali in Calabria il candidato Roberto Occhiuto (centrodestra) raggiunge una forchetta del 56-60, seguito da Amalia Cecilia Bruni (centrosinistra) con il 24.6-28.6; al terzo posto Luigi de Magistris con 11.7-15.7%.

In base alla prima Proiezione del consorzio Opinio Italia per la Rai, alle regionali in Calabria il candidato Roberto Occhiuto (centrodestra) raggiunge il 52,9%, seguito da Amalia Cecilia Bruni (centrosinistra) con il 25,6%; al terzo posto Luigi de Magistris con il 19,4%.