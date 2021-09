Covid:Calabria, salgono contagi e calano ricoveri, 5 vittime

(ANSA) - CATANZARO, 09 SET - Salgono i contagi in Calabria, dove si registrano 5 vittime (1.344), e calano i contagi, sia in area medica che in terapia intensiva. I casi registrati nelle ultime 24 ore sono 296 (ieri 215) con un numero di tamponi leggermente superiore. Il tasso di positività sale così al 7,14 dal 5,61% di ieri.

Si riducono di 8, per effetto del saldo tra ingressi e uscite, i ricoverati in area medica (171) e di 3 quelli in terapia intensiva (13). I casi attivi sono 5.092 (+72), gli isolati a domicilio 4.908 (+83) ed i nuovi guariti 219. Ad oggi sono stati effettuati 1.116.569 tamponi con 80.101 positivi.

Territorialmente, da inizio pandemia, i casi positivi sono distribuiti a: Catanzaro: casi attivi 262 (23 in reparto, 4 in terapia intensiva, 235 in isolamento domiciliare); casi chiusi 10.848 (10.699 guariti, 149 deceduti); Cosenza: casi attivi 1.487 (46 in reparto, 4 in terapia intensiva, 1.437 in isolamento domiciliare); casi chiusi 24.672 (24.055 guariti, 617 deceduti); Crotone: casi attivi 351 (13 in reparto, 0 in terapia intensiva, 338 in isolamento domiciliare); casi chiusi 7.264 (7.156 guariti, 108 deceduti); Reggio Calabria: casi attivi 2.345 (78 in reparto, 5 in terapia intensiva, 2262 in isolamento domiciliare); casi chiusi 25.526 (25.159 guariti, 367 deceduti); Vibo Valentia: casi attivi 299 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 290 in isolamento domiciliare); casi chiusi 5.943 (5.847 guariti, 96 deceduti). (ANSA).