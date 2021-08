Messa in salvo con elicottero la mucca finita in un burrone

(ANSA) - ROMA, 28 AGO - Volo fuori programma per un bovino in Calabria. La mucca, precipitata in un burrone nel catanzarese durante il pascolo, con un intervento nel pomeriggio di oggi dei vigili del fuoco dell'elicottero AB 412 in servizio presso il Reparto Volo VVF di Catania, è stato tratto in salvo. L'animale, da ore sotto il sole, è stato imbragato con apposite funi dal personale dei vigili del fuoco di terra e affidato agli elisoccorritori.

L'elicottero "Drago 68" una volta ricevuto il via libera si è posizionato in overing sopra l'animale e un volta agganciate le funi al gancio baricentrico dell'elicottero ha provveduto a issarlo e porlo in salvo, posizionandolo in terreno accessibile per ricevere le cure del caso. L'animale visibilmente provato per la disavventura, non ha riportato alcun danno. (ANSA).