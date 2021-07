COVID: il punto in Calabria

(ANSA) - CATANZARO, 30 LUG - La Calabria resta tra le regioni a rischio moderato e con un Rt di 0.99 contro una media nazionale di 1.57. E' quanto emerge dal monitoraggio settimanale del ministero della Salute-Iss. Rt che varia di pochissimo rispetto a quello della scorsa settimana (0.95) anche se i casi sono in aumento così come, almeno negli ultimi giorni, i ricoveri in ospedale. Nelle ultime 24 ore, i nuovi ingressi in area medica sono stati 5 per un totale di 62, mentre quelli in terapia intensiva 2 per un totale di 6. Dati che alzano la percentuale di occupazione dei posti letto che, per la Calabria, riguardo all'area medica, secondo il report settimanale, è una delle tre più alte d'Italia con il 6,6%. Percentuale, comunque, ben al di sotto del 15% che, insieme al 10% di occupazione delle terapie intensive, è uno dei nuovi valori su cui si basa la decisione per il passaggio in zona gialla. E il tasso di occupazione delle rianimazioni, evidenzia il report ministero-Iss, è 3,3%.

Riguardo al tasso di positività, il dato è tornato a calare seguendo l'andamento altalenante degli ultimi giorni. Oggi è di 4,66% contro il 6.90 di ieri. I nuovi positivi sono 108 (ieri 183) ma con un numero minore di tamponi fatti, 2.318 contro 2.652. Nessuna vittima è stata registrata nelle 24 ore. Gli attualmente positivi sono 2.706 (+48) mentre gli isolati a domicilio 2.638 (+41). I nuovi guariti sono 60.

L'aumento dei contagi è stato messo in evidenza anche dalla Fondazione Gimbe nel monitoraggio relativo alla settimana 21-27 luglio 2021. In particolare, la Fondazione ha evidenziato una performance in peggioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti (145) con un aumento dei nuovi casi (27,2%) rispetto alla settimana precedente. In particolare, a livello provinciale, è Reggio Calabria a presentare l'incremento più altro con oltre 50 nuovi casi (54) per 100.000 abitanti nell'ultima settimana. (ANSA).